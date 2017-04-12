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Государственная полиция задержала группировку, которая на имя других лиц взяла быстрые кредиты на сумму несколько тысяч евро.

2 марта полицейские Баложского участка задержали мужчину 1997 г. рожд., который, хитростью получая чужие личные данные, брал кредиты.

Мужчина выбирал потерпевших среди знакомых и незнакомых людей с недостаточными доходами и предлагал им возможность подзаработать, открыв новый банковский счет. Эти люди передавали мошеннику свои данные, в том числе коды с карт и пароли доступа к интернет-банку.

По данным полиции, мужчина занимался махинациями примерно год. Последним случаем был кредит в размере 2200 евро на имя мужчины 1967 г. рожд.

Полиция продолжает расследование. Уже установлено, что задержанный действовал не один - в схеме мошенничества участвовали еще двое лиц 1996 г. рожд., которые были задержаны вчера. Ранее они попадали в поле зрения полиции за употребление наркотиков.

Заведено два уголовных процесса - о мошенничестве и получении данных, позволяющих незаконно использовать платежные средства.