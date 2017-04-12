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Maxima Latvija, дочернее предприятие литовской компании Maxima grupe, и владелец обрушившегося торгового центра в Золитуде Tineo хотят отсудить у страховой компании Ergo Insurance страховую выплату в размере 5,34 млн евро.

Maxima сообщила, что обратилась в Вильнюсский окружной суд в связи с решением Ergo отказать в страховой выплате после того, как в Латвии в ноябре 2013 года произошло обрушение магазина.

"Компании решили обратиться в суд после того, как страховая компания отказалась выполнять обязательства и компенсировать убытки, возникшие вследствие того, что из-за ошибок в проектировании и строительстве, допущенных третьими лицами, в ноябре 2013 года в результате трагического происшествия в Риге было уничтожено принадлежавшее Maxima Latvija и Tineo имущество, застрахованное в Ergo Insurance в Литве", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Maxima Latvija еще в 2013 году информировала Ergo Insurance о произошедшем страховом случае, обратившись с просьбой о получении страховой выплаты, однако выплаты все еще не получила.

В результате обрушения супермаркета "Maxima" в Риге 21 ноября 2013 года погибло 54 человека, в том числе три спасателя, десятки человек были ранены.

Латвийская прокуратура признала пострадавшими в результате обрушения магазина "Maxima" 263 человека.