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7 апреля около 21:00 сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию от работников Службы неотложной медицинской помощи о нетрезвых родителях, которые запрещали отвезти своего ребенка в больницу.

На месте событий медики рассказали полицейским, что отец малыша решил вызвать "скорую" после довольно продолжительного плача ребенка. Специалисты, осмотрев ребенка, пришли к выводу, что двухлетнего мальчика необходимо госпитализировать. Однако пьяные родители схватили малыша и запретили медикам его увозить.

Во время разговора родители не отрицали, что употребляли алкоголь. После долгих переговоров полиция провела проверку на алкоголь – в выдохе матери было 2,46 промилле, отца – 2,83 промилле.

Было принято решение изъять ребенка из семьи и доставить в безопасное место, в больницу. Материалы дела переданы отделу профилактики детских правонарушений РМП и Рижскому сиротскому суду.