Происшествия |

В четверг, 13 апреля, возле Агенскалнского рынка произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, столкнулись две маршрутки и легковой автомобиль.

По словам очевидцев, в маршрутке находилось три ребенка.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что вызов на место происшествия поступил в 10.53. Используя гидравлические инструменты, спасатели помогли пассажирам маршрутки выбраться наружу.

Трое пострадавших доставлены в больницу, два отказались ехать в медучреждение, а еще четыре человека вообще отказались от помощи медиков.

Движение на улице Нометню - между улицами Маза нометню и Талсу - блокировано в обоих направлениях.

Как радио Baltkom рассказал представитель Rīgas satisksme Виктор Закис, из-за аварии парализована работа предприятия на это маршруте.

фото: Facebook