Мальчишник по-английски: пьяные британцы сломали ворота рижской школы (14)

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Происшествия | 14 апреля 2017 года, 11:27

В Риге пьяные британские туристы сломали ворота школы, за что были задержаны полицией, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook Рижская муниципальная полиция.

11 апреля молодые люди ради развлечения проникли на территорию 3-й Рижской государственной гимназии и сломали электронный механизм, запирающий ворота. На записи видно, как двое мужчин перелезают через забор учебного заведения, ломают запирающий механизм, а затем убегают.

После задержания туристы объяснили, что приехали в столицу Латвии на мальчишник перед свадьбой одного из них.

Комментарии 14
леший1 час назад
а почему бриты выбирают именно Латвию, для проведения своих мальчишников---да всё очень просто, МЫ для них страна, где можно делать всё что угодно и главное, что ИМ за это ничего не будет---а штраф такой для НИХ смешной, что можно ещё и над полицией поизмыватся---может всё-таки поменять закон или парламенту нравится, как союзнички нас "защищают"
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ОККУПАНТ1 час назад
Не так давно была статья где-то,что британцы жалуются на то,что Латвийцы когда приезжают к ним не умеют себя абсолютно вести,напиваются как свиньи и начинают с уму сходить!Вот чья-бы корова мычала насчет этого!
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eiroskeptiki.lv1 час назад

"Мимо камер в Старой Риге
Я без шуток не хожу,
То я там забор сломаю,
То им ...... покажу"
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