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В Риге пьяные британские туристы сломали ворота школы, за что были задержаны полицией, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook Рижская муниципальная полиция.

11 апреля молодые люди ради развлечения проникли на территорию 3-й Рижской государственной гимназии и сломали электронный механизм, запирающий ворота. На записи видно, как двое мужчин перелезают через забор учебного заведения, ломают запирающий механизм, а затем убегают.

После задержания туристы объяснили, что приехали в столицу Латвии на мальчишник перед свадьбой одного из них.