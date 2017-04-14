Мальчишник по-английски: пьяные британцы сломали ворота рижской школы (14)
Происшествия | 14 апреля 2017 года, 11:27
В Риге пьяные британские туристы сломали ворота школы, за что были задержаны полицией, сообщает на своей странице в социальной сети Facebook Рижская муниципальная полиция.
11 апреля молодые люди ради развлечения проникли на территорию 3-й Рижской государственной гимназии и сломали электронный механизм, запирающий ворота. На записи видно, как двое мужчин перелезают через забор учебного заведения, ломают запирающий механизм, а затем убегают.
После задержания туристы объяснили, что приехали в столицу Латвии на мальчишник перед свадьбой одного из них.
"Мимо камер в Старой Риге
Я без шуток не хожу,
То я там забор сломаю,
То им ...... покажу"