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Полиция безопасности (ПБ) в этом году начала еще один уголовный процесс о незаконном участии в вооруженном конфликте в Сирии.

Более подробной информации ПБ не предоставляет, в том числе не сообщает, задержан ли кто-то по данному делу.

В целом ПБ начала четыре уголовных дела в отношении четырех лиц за незаконное участие в сирийском конфликте, но в суд пока передано лишь одно дело - в отношении Мартиньша Гринбергса, который, согласно обвинению прокуратуры, участвовал в конфликте на стороне "Исламского государства". Дело рассматривается в суде первой инстанции.