Резекне: в церкви захлопнулась дверь, пришлось вызывать спасателей
Происшествия | 16 апреля 2017 года, 12:14
Сегодня утром в Государственную пожарно-спасательной службу (ГПСС) поступил вызов на аллею Освобождения в Резекне, где в церкви захлопнулась и не открывалась входная дверь. Об этом сообщила представитель ГПСС Инта Шабоха.
Она рассказала, что спасатели проникли в церковь и открыли дверь изнутри.
По словам Шабахи, в целом прошедшей ночью было очень небольшое количество происшествий – как и должно быть в «Тихую субботу».