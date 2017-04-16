Происшествия |

Сегодня утром в Государственную пожарно-спасательной службу (ГПСС) поступил вызов на аллею Освобождения в Резекне, где в церкви захлопнулась и не открывалась входная дверь. Об этом сообщила представитель ГПСС Инта Шабоха.

Она рассказала, что спасатели проникли в церковь и открыли дверь изнутри.

По словам Шабахи, в целом прошедшей ночью было очень небольшое количество происшествий – как и должно быть в «Тихую субботу».