Происшествия |

Сегодня в центре Риги были найдены снаряды военного времени, сообщили в Госполиции. Из-за находки перекрыто движение на улице Лачплеша.

Два снаряда были найдены около 15.20 во время землеройных работ. По соображениям безопасности было закрыто движение транспорта на участке улицы Лачплеша от улицы Бривибас до улицы Базницас, а также на участке улицы Базницас от улицы Лачплеша до улицы Гертрудес. Движение восстановили спустя час.

Как сообщила пресс-секретарь Госполиции Саманта Чапковска, снаряды были найдены во время сноса старого здания. На место происшествия было вызвано подразделение по нейтрализации невзорвавшихся боеприпасов.