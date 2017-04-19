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В отчетном докладе Полиции безопасности за прошлый год указано, что Олег Имран Петров, ранее возглавлявший Центр исламской культуры, а затем вместе с семьей скрывшийся из Латвии и, как предполагается, примкнувший к боевикам "Исламского государства" (ИГИЛ), в прошлом году продолжал пользоваться авторитетом среди латвийских мусульман и присылал им пропагандистские материалы, сообщает портал lsm.lv.

По мнению спецслужбы, эти действия Петрова могли представлять определенную yгрозу национальной безопасности. Среди некоторых латвийских мyсульман он до сих пор остается уважаемым человеком, поэтому они принимали присланные им в интернете тексты, сочиненные исламистами ИГИЛ и переведенные на латышский.

По мнению Полиции безопасности, тот факт, что несколько терактов в Европе в прошлом году были совершены не приезжими смертниками, а радикализовавшимися мусульманами-европейцами, доказывает, что распространение воззваний подобного рода опасно, в том числе и для Латвии.

В распоряжении ПБ имеются сведения о жителяx Латвии – мусульманах, сейчас наxодящихся на ближневосточных территориях, подконтрольных ИГИЛ. Есть предположения, что эти люди, возможно, прошли обучение в лагерях террористов. Допускается, что они могли участвовать и в вооруженных нападенияx и совершали другие действия по порyчению ИГИЛ, в том числе распространяли пропагандистские материалы. Полиция безопасности признала, что туда из Латвии уехали и мужчины, и женщины, причем взяв с собой малолетних детей.

Напомним, бывший лидер Латвийского исламского культурного центра Олег Петров покинул Латвию, и, если верить размещенному в сети видео, примкнул к рядам террористов в Сирии или Ираке. В феврале стало известно, что Полиция безопасности занялась этим инцидентом и завела на Петрова уголовное дело.

В самом центре указывают, что Петров с центром больше не связан, и все совершаемое им — его личное дело.

Проблема радикализации некоторых жителей страны и их участие в вооруженных конфликтах за рубежом коснулась и Латвии. В этой связи Кабинет министров 4 апреля постановил, что потенциальным радикалам по решению министра внутренних дел может быть запрещен выезд из страны на срок до одного года, если спецслужбы сочтут высокой угрозу их возможного участия в террористической деятельности или вооруженных конфликтах за границей. У правозащитников эта мера вызывает определенные сомнения.