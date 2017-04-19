Происшествия |

54-летний Юрис Тендерс, пропавший без вести 24 февраля 2017 года в Вентспилсском районе, 9 апреля 2017 г. найден соседями в воде недалеко от берега озера Усмас без признаков жизни.

Об этом в Bezvests.lv сообщили знакомые пропавшего. Полиция информацию подтвердила. Выражаем соболезнования близким Юриса Тендерса. Благодарим всех, кто не остался равнодушным и принял участие в поисковом мероприятии на озере Усмас.

Напомним, по информации знакомых Юриса, которые и объявили его в розыск, около 10:00 в день пропажи мужчина отправился на велосипеде на озеро рыбачить, а к вечеру так и не вернулся домой. С собой были рыболовные принадлежности для подледного лова. Вещи, которые были при нем, тоже не были найдены нигде в округе: велосипед, рыболовный ящик, бур, синее ведро.

Весь день 24 февраля его видели на озере Усмас окрестные рыбаки. Для поисков мужчины в окрестностях озера Усмас задействован вертолет НВС.