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В Риге на улице Даугавгривас произошла серьезная автоавария. В результате столкновения c BMW перевернулся микроавтобус WV. Об этом свидетельствуют кадры очевидцев, опубликованные в социальных сетях. Судя по комментариям, ДТП произошло около 14:40.

Как сообщает очевидец, проезжавший рядом в момент совершения аварии, он остановился и спросил, чем помочь, водитель BMW указал, что ехал со скоростью 60 км/ч. Некоторые комментаторы пишут, что виноват водитель именно BMW.

На месте аварии затруднено движение транспорта, так как перевернувшийся микроавтобус занял обе полосы движения. На место происшествия прибыли две "скорых". По первоначальной информации пострадали оба водителя транспортных средств.

Фото очевидцев из социальных сетей Twitter и Facebook.