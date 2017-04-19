В Риге в результате столкновения с BMW перевернулся микроавтобус Volkswagen
В Риге на улице Даугавгривас произошла серьезная автоавария. В результате столкновения c BMW перевернулся микроавтобус WV. Об этом свидетельствуют кадры очевидцев, опубликованные в социальных сетях. Судя по комментариям, ДТП произошло около 14:40.
Как сообщает очевидец, проезжавший рядом в момент совершения аварии, он остановился и спросил, чем помочь, водитель BMW указал, что ехал со скоростью 60 км/ч. Некоторые комментаторы пишут, что виноват водитель именно BMW.
На месте аварии затруднено движение транспорта, так как перевернувшийся микроавтобус занял обе полосы движения. На место происшествия прибыли две "скорых". По первоначальной информации пострадали оба водителя транспортных средств.
Foto: avārijā #Rīga Daugavgrīvas ielās apgāžas mikroautobuss. no @martinkand pic.twitter.com/ekxLlWTJQZ— breaking.lv (@BreakingLv) 19 апреля 2017 г.
Komentārs no aculiecinieka: https://t.co/i0GHMWo92M— breaking.lv (@BreakingLv) 19 апреля 2017 г.
Фото очевидцев из социальных сетей Twitter и Facebook.