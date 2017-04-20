Происшествия |

Фото/Facebook/Ирина Шматкова

По сообщению Государственной пожарно-спасательной службы, сегодня, 20 апреля, рано утром на подземной стоянке в доме по ул. Салнас, 21 в Риге вспыхнул пожар повышенной опасности. На место происшествия прибыло несколько пожарных расчетов.

В 06.48 на пульт дежурного поступила информация о том, что на подземной стоянке девятиэтажного дома произошло возгорание. Прибывшие на место пожарные констатировали, что горит три автомобиля на площади 25 кв.м., также наблюдалось сильное задымление.

Из дома было срочно эвакуировано 300 человек, двоим понадобились кислородные маски, также пришлось спасать женщину, оказавшуюся в лифте.

В 7.43 пожар удалось локализовать и на данный момент происходят ликвидационные работы.