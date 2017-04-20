Девушка ищет очевидцев: ее сбил BMW и уехал (4)
Происшествия | 20 апреля 2017 года, 13:54
Рижанка Анна Мелания с помощью соцсетей надеется найти водителя, который сбил ее, когда она передвигалась по городу на велосипеде. Об этом пишет nra.lv.
"18 апреля, примерно в 17:30 на перекрестке бульвара Аспазияс и улицы Аудею меня на белом велосипеде сбил BMW X5. Я очень надеюсь, что кто-то это видел, а еще лучше - зафиксировал номер автомобиля, в долгу не останусь!", - пишет пострадавшая.
Но почитал я её фейсбук. И вот поразился чему. Вроде бы она из Смилтене, и должна бы все писать по латышски, но нет..Английские словечки и фразы так и прут. Блин где же гордость за язык? Как они желают его сохранить? Пипец...
Вон на пасху в Дарзциемсе на Апметню кота задавили, так по камерам и бус нашли и как кот летел и время.