Происшествия |

Рижанка Анна Мелания с помощью соцсетей надеется найти водителя, который сбил ее, когда она передвигалась по городу на велосипеде. Об этом пишет nra.lv.

"18 апреля, примерно в 17:30 на перекрестке бульвара Аспазияс и улицы Аудею меня на белом велосипеде сбил BMW X5. Я очень надеюсь, что кто-то это видел, а еще лучше - зафиксировал номер автомобиля, в долгу не останусь!", - пишет пострадавшая.