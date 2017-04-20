Происшествия |

27-летний житель рижского микрорайона Болдерай Александр Подоксенов пропал 4 апреля 2017 года. По информации близких пропавшего, утром вышел из дома и не вернулся, сообщает поисковая организация Bezvests.lv на своей странице в Facebook. В тот день мог находиться в Усть-Двинске, Болдерае, Иманте, Мангальсале.

ПРИМЕТЫ: Рост 186 см, нормального телосложения, волосы темные. Как был одет - неизвестно.

Всех, кто видел Александра или что-то знает о его возможном месте нахождения, просьба срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

фото из личного архива