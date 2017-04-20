Происшествия |

Вечером 16 апреля сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о семейном конфликте, в котором задействована несовершеннолетняя.

Прибывших на место полицейских встретила 16-летняя девочка, которая пустила стражей порядка в квартиру и рассказала, что у нее произошла крупная ссора с мамой. Причиной стало то, что девочка рассказала маме о своей беременности. Мать стала кричать и требовать сделать аборт, а после набросилась на дочь. Девушка взяла нож, чтобы защищаться.

Не осталась в стороне бабушка, которая пыталась всех успокоить. На момент прибытия полиции все вели себя спокойно, но периодически обменивались взаимными упреками. Мать сказала, что не понимает свою дочь и предложила ей вести самостоятельную жизнь – за свой счет.

Полицейские сделали вывод, что если все останутся квартире, то словесный конфликт может перерасти в физическое насилие. Во время разговора девушка выразила опасения относительно своей безопасности, если останется с мамой. Девочку доставили в кризисный центр под присмотр специалистов.

Сотрудникам полиции стало известно, что в кризисном центре подросток получила медицинскую и психологическую помощь. На следующий день за ней пришла мать, и произошедшее обсудили уже без эмоций. Они помирились и ушли домой.