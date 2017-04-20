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Государственная полиция допускает, что пожар на подземной стоянке в многоквартирном доме в Плявниеках на улице Салнас сегодня утром возник в одной из автомашин.

Пресс-секретарь Госполиции Симона Гравите рассказала, что в подвале дома сгорели две машины Mercedes Benz и Honda.

У одной из машин Mercedes Benz стояли еще немецкие номерные знаки и полиция допускает, что возгорание началось именно от этой автомашины, однако для установления точных причин начат уголовный процесс.

Как сообщал портал Mixnews, из-за задымления в связи с пожаром сегодня утром из девятиэтажного дома в Плявниеки эвакуировано 300 человек.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, вызов на ул. Салнас поступил в 6.48. В подвале дома горели три легковых автомашины на площади 25 кв.м.

Из горящего здания были спасены четыре человека и эвакуированы 300. Примерно через час пожар повышенной опасности удалось потушить.

Фото очевидцев пожара, опубликованные в социальных сетях