Происшествия |

Фото/LETA/Kristīne Meistere

Вчера, 20 апреля, была поставлена точка в трагедии, случившейся 10 лет назад, сообщает даугавпилсская "Наша газета". Оставшимся без рук в результате резонансного несчастного случая в детском саду женщинам будет выплачена компенсация в размере 70 803 евро.

Многие жители Латвии помнят ЧП, которое потрясло страну 10 лет назад. Трагедия произошла 30 октября 2007 года, напоминает издание. Две женщины, сушившие и гладившие белье в детском саду №5 в Даугавпилсе, получили тяжелейшие травмы, которые привели к ампутации рук.

Руку 49-летней женщины, которая 18 лет проработала в детском саду, затянуло в крутящийся барабан с подогревом, через который пропускают простыни и пододеяльники, — обычное для каждой прачечной оборудование. На крик в помещение вбежала ее 23-летняя беременная дочь и попыталась помочь матери. В результате и ее рука попала под барабан. Для высвобождения травмированных женщин из Риги прибыли сотрудники Центра медицины катастроф.

Как сообщили в полиции, женщины получили травмы правых рук – переломы и ожоги. Как выяснилось позднее, сушильный аппарат не был оборудован защитной рамой, в результате чего и произошел несчастный случай.

Пострадавшие были доставлены в Ригу. Было принято решение об ампутации правых рук до локтя. В результате обе женщины получили пожизненную инвалидность.

По факту произошедшего был начат уголовный процесс, ответчиком в котором была определена Даугавпилсская дума. Судебный процесс пострадавших женщин с городским самоуправлением, о взыскании компенсации, занял почти 10 лет.

Последнее решение Латгальский окружной суд принял 4 июля прошлого года. Вчера, 20 апреля, на заседание финансового комитета Даугавпилсской думы вынесен проект решения, согласно которому, в обеспечение решения суда будет выделена сумма компенсации - 70 803 евро. Деньги будут взяты из средств бюджета на непредвиденные расходы.

Также, спустя 10 лет после трагедии, самоуправление приняло решение провести служебное расследование, чтобы установить виновное в трагедии должностное лицо, к которому, возможно, будет выставлен регрессивный иск.

Газета уверена, что в Даугавпилсе не найдется ни одного человека, кто бы не согласился с тем, чтобы пострадавшие женщины получили эту компенсацию. Тем более, что для победы им пришлось выдержать 10 лет судебных разбирательств.

Также газета отмечает, что нельзя не удивиться следующему: почему самоуправление довело ситуацию до того, чтобы дело длилось так долго и закончилось на крайне невыгодной для думы ноте? Почему нельзя было решить вопрос с компенсацией сразу же? Возможно, в случае мирного соглашения сумма компенсации из городского бюджета могла бы быть меньше, прояви чиновники чуть больше понимания, такта и сочувствия. Очевидцы из зала суда говорили, что во время процесса позицию думы неоднократно называли "циничной". Самоуправление заявило, что в виде помощи женщинам городские власти были готовы предоставить женщинам работу, "но они почему-то к нам за другой работой не обратились". Странно, почему? Почему люди, оставшиеся на всю жизнь инвалидами, должны годами доказывать свою правоту в суде?

Самоуправление запустило ситуацию, считает издание. Об этом свидетельствует и тот факт, что только сейчас, спустя 10 лет, дума намерена провести служебную проверку. Почему нельзя было провести ее раньше - тоже большой вопрос.