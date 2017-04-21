Происшествия |

На шоссе Тинужи-Кокнесе произошла авария, в результате которой движение оказалось блокировано. Об этом в Twitter сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

@Valsts_policija informē par CSNg uz a/c Tīnūži–Koknese (P80) 16.km. Satiksme bloķēta abos virzienos. pic.twitter.com/sScdkEzCEv — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 21 апреля 2017 г.

Сообщается, что происшествие произошло около 14 часов. Движение блокировано в обоих направлениях. По предварительным данным, грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковыми машинами.