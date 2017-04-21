Авария на шоссе Тинужи-Кокнесе: движение парализовано

фото

Происшествия | 21 апреля 2017 года, 14:47

На шоссе Тинужи-Кокнесе произошла авария, в результате которой движение оказалось блокировано. Об этом в Twitter сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Сообщается, что происшествие произошло около 14 часов. Движение блокировано в обоих направлениях. По предварительным данным, грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковыми машинами.

Комментарии