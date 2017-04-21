Происшествия |

Из Венты извлечено тело рыбака, провалившегося под лед в феврале этого года. Эту информацию Bezvests.lv сообщила мать пропавшего.

35-летний рыбак, который рыбачил на Венте, провалился под лед 12 февраля и утонул в 2-х километрах от Вентспилса у моста в Парвенте. Он, наконец, найден. Через 2 с половиной месяца после пропажи.

Cтарший инспектор Вентспилсской полиции Светлана Белова сообщила Bezvests.lv, что 19 апреля 2017 года тело утонувшего "было замечено местными рыбаками у третьего причала - как раз напротив того места, где мужчина в феврале рыбачил и провалился под лед, только на противоположном берегу Венты".

По сведениям полиции, личность утонувшего уже установлена – семья его опознала - это и правда мужчина 1981-го г.р.. В Госполиции по факту случившегося ведется расследование и результаты медэкспертизы еще не получены. Но по предварительному заключению, смерть не вызвана насильственными действиями.

Портал rus.Ventas balss.lv пишет о том, что очевидцы, которые заметили рыбака у причала, позвонили в полицию, и "19-го апреля в 11:40 сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы вытащили из Венты тело, которое чуть ранее в воде заметил и член экипажа одного судна".

Напомним, добровольцы Bezvests.lv по просьбе родителей утонувшего рыбака и Вентспилсской полиции, несколько раз выезжали на поиски в Парвенту с подводным роботом. В первый же день были обнаружены очертания тела под водой, но тогда тело рыбака водолазам-спасателям не удалось поднять из-за отсутствия необходимого снаряжения для подводных погружений. На следующий день водолазы в указанной точки тела уже не обнаружили.

Еще одни - двухдневные - поиски добровольцы Bezvests.lv провели в апреле по собственной инициативе: искали двух утонувших рыбаков - и в Усме, и в Венте. На моторных лодках были обследованы большие участки реки, вплоть до выхода в порт и открытое море Но сонар, увы, больше не показал следов человека на экране оборудования для подводных поисков.

Таким образом в еще одном поисковом деле Bezvests.lv теперь поставлена точка. Выражаем семье самые глубокие соболезнования.