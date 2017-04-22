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Прокуратура передала Даугавпилсскому суду уголовное дело, в котором родители обвиняются в избиении своих шестерых детей, к тому же одному из детей сломали ногу.

Как информировала пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристина Сутугина, собранные прокуратурой доказательства свидетельствуют, что , что родители относились к шестерым своим малолетним детям агрессивно и жестоко, причиняя им физические и психические страдания.

Сутугина проинформировала, что в конце 2015 года мать запретила ребенку есть и пить, но когда он, проголодавшись, без разрешения взял и спрятал бутылочку молока и кружку киселя, она в присутствии других детей стала его ругать и несколько раз ударила по его телу металлическим костылем, нанеся тяжкие телесные повреждения. Продолжая побои мать намеренно сломала сыну ногу. Причиненные ребенку телесные повреждения скрывались.

Также, как сообщила Сутугина, отец детей применял физическое насилие по отношению к каждому из детей, ударяя по их рукам и телам деревянной палкой. Мать детей такие действия не пресекала.