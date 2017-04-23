В Кенгарагсе открытым пламенем горел ангар (1)

фото

Происшествия | 23 апреля 2017 года, 17:38

В воскресенье в рижском микрорайоне Кенгарагс произошел пожар повышенной опасности, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

фото

Вызов поступил на улицу Аустувес в 16:05. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что открытым пламенем горит ангар, существует опасность распространения пламени.

Из-за пожара в районе Кенгарагса возникло сильное задымление.

Пожар удалось локализовать в 17:22.

фото: Facebook/Jekaterina Kulinich

Комментарии 1
Dmitry Uskreyev1 час назад
Хоть раз закрытое пламя бы посмотреть, сообщите?
1
Ответить