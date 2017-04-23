В Кенгарагсе открытым пламенем горел ангар (1)
Происшествия | 23 апреля 2017 года, 17:38
В воскресенье в рижском микрорайоне Кенгарагс произошел пожар повышенной опасности, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Вызов поступил на улицу Аустувес в 16:05. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что открытым пламенем горит ангар, существует опасность распространения пламени.
Из-за пожара в районе Кенгарагса возникло сильное задымление.
Пожар удалось локализовать в 17:22.
фото: Facebook/Jekaterina Kulinich
Хоть раз закрытое пламя бы посмотреть, сообщите?
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