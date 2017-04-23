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В воскресенье около 15 часов в центре Риги, на улице Альфреда Калниня, в шестиэтажном жилом доме произошел пожар. Пламя в здание около Дома Москвы было локализовано в течение часа, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Прибывшие на место пожарные констатировали, что возгорание площадью 20 кв метров возникло в коридоре и комнате в одной из квартир. Из дома было эвакуировано семь человек, трое из них переданы медикам. Еще один человек находился в задымленной квартире, его удалось спасти.

На время пожарных работ на улице Калниня было блокировано движение.