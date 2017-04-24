Происшествия |

В период с 1 января по 30 марта Госполиция получила информацию о 216 угнанных машинах, 89 из которых удалось найти и вернуть владельцам.

Как указали в ГП, тенденции последнего времени свидетельствуют о том, что в первой четверти года, по сравнению с таким же периодом прошлого, количество угонов немного выросло - увеличение составило 6%.

За первые три месяца 2017 года было угнано 216 машин, тогда как в прошлом году - 203.

Угонщики предпочитают автомашины марки BMW начиная с 2007 года выпуска. В прошлом году таких автомашин было угнано 25, в этом году - 53.

Второе место в "топе" угоняемых марок занимает Volkswagen (за три месяца угнано 47 автомашин, что на 11 случаев меньше), а третье - Audi (22 автомашины в этому году и 47 в прошлом).

Новой тенденцией 2017 года являются угоны автомашин марки Nissan - в прошлом году их вообще не угоняли, а в этом году угнали восемь.

Также растет интерес злоумышленников к маркам Toyota и Honda.

Новые автомашины часто оснащены системой "Keyless Go" (бесконтактного доступа), и воры разработали технологии по удаленному считыванию кодов этой системы, что облегчает угоны, отмечает полиция, напоминая о необходимости дополнительных средств защиты на таких автомашинах.