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Полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении на двух молодых людей в Дагдской волости 14 апреля этого года. Начат уголовный процесс, пишет Diena.

Как сообщалось, десять дней назад в больницу в Дагдской волости были доставлены два человека со стреляными ранами мужчин. Стражи порядка начали уголовный процесс. И хотя полиция не называет фамилий пострадавших, можно предположить, что речь идет о Эриксе Приеде, который является Мистером Симпатия конкурса Мистер Латвия — 2016.

Уже в тот же день по горячим следам сотрудники Кримиинальной полиции Дагдского Краславского участка Госполиции вместе с работниками отдела по расследованию особо тяжких преступлений Криминального бюро полиции, по подозрению в попытке убийства при применении огнестрельного оружия, задержали мужчину 1970 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции.

По имеющейся в распоряжении правоохранительных органов информации двое молодых мужчин 1985 года рождения и 1993 года рождения, приехали в недавно приобретенное на аукционе жилье, где по-прежнему проживал его прежний хозяин.

По соглашению сторон, бывший домовладелец до конца месяца должен был съехать и перевезти вещи, но не сделал этого.

Новые владельцы расположились в бане на приусадебном участке, когда в 21 час, бывший хозяин собственности совершил на них вооруженное нападение, выстрелив из дробовика и тяжело ранив одного из новых владельцев.

Другие подробности в интересах следствия не приводятся.

Сейчас подозреваемому применен в качестве меры пресечения - арест. Следствие продолжается. Если его признают виновным, то ему грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 22 лет, с пробационным надзором на три года.

Как сообщалось ранее, под Дагдой в результате нападения ранен 22-летний Эрикс Приеде — Мистер Симпатия конкурса Мистер Латвия — 2016. Предположительно огонь по нему из охотничьего ружья открыл владелец усадьбы, которую братья Приеде в законном порядке купили на аукционе, проведенном судебным исполнителем, сообщает портал Rus.delfi.lv. Как рассказала порталу невеста Эрика — Сидния — эти драматические события разворачивались вечером 14 апреля.

"Эрик и Марис купили с аукциона недвижимость — усадьбу Крумини в волости Андзелю Дагденского края. Накануне Пасхи они приехали туда, чтобы поговорить с хозяином — Гунтаром — и предложить ему сложить и перевезти вещи. Тот от помощи отказался, а братья поселились в бане на территории усадьбы. На третий день, 14 апреля, когда Эрик и Марис находились как раз в бане, они услышали, что кто-то приближается к их жилищу. Когда открыли дверь, то последовал выстрел", — рассказала Сидния.

Сначала из охотничьего ружья выстрелили солью в плечо брату Эрика — Марису.Второй выстрел был произведен в Эрика уже патроном ,наполненным дробью. Мужчины бросились наутек в сторону соседей, однако нападавший продолжил стрелять. Эрику Приеде второй заряд дроби попал в спину, пробив легкие. Мужчина потерял сознание.

"Стрелявший фактически изрешетил ему легкие. "Скорая" отвезла Эрика, который находился в тот момент в тяжелом состоянии, в Резекненскую больницу. Там он пролежал пять дней, а затем его перевезли в специализированную клинику в Сауриеши, чтобы прооперировать легкие. В четверг ему провели первую операцию, чтобы убрать часть дроби. Сейчас он все еще в тяжелом состоянии. Ему предстоит еще одна операция", — пояснила Сидния.

Что же касается владельца усадьбы, то сразу же после стрельбы он забаррикадировался в доме. Полиция приехала на место происшествия примерно спустя два часа. Подозреваемого задержали, однако, как отмечает Синдия, есть вероятность, что его освободят из-под ареста под залог.