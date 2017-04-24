Трагедия в Дагде: стрелявшему в финалиста "Мистер Латвия-2016" грозит пожизненное (6)

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Происшествия | 24 апреля 2017 года, 19:03

Полиция задержала подозреваемого в вооруженном нападении на двух молодых людей в Дагдской волости 14 апреля этого года. Начат уголовный процесс, пишет Diena.

Как сообщалось, десять дней назад в больницу в Дагдской волости были доставлены два человека со стреляными ранами мужчин. Стражи порядка начали уголовный процесс. И хотя полиция не называет фамилий пострадавших, можно предположить, что речь идет о Эриксе Приеде, который является Мистером Симпатия конкурса Мистер Латвия — 2016.

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Уже в тот же день по горячим следам сотрудники Кримиинальной полиции Дагдского Краславского участка Госполиции вместе с работниками отдела по расследованию особо тяжких преступлений Криминального бюро полиции, по подозрению в попытке убийства при применении огнестрельного оружия, задержали мужчину 1970 года рождения, который уже ранее попадал в поле зрения полиции.

По имеющейся в распоряжении правоохранительных органов информации двое молодых мужчин 1985 года рождения и 1993 года рождения, приехали в недавно приобретенное на аукционе жилье, где по-прежнему проживал его прежний хозяин.

По соглашению сторон, бывший домовладелец до конца месяца должен был съехать и перевезти вещи, но не сделал этого.

Новые владельцы расположились в бане на приусадебном участке, когда в 21 час, бывший хозяин собственности совершил на них вооруженное нападение, выстрелив из дробовика и тяжело ранив одного из новых владельцев.

Другие подробности в интересах следствия не приводятся.

Сейчас подозреваемому применен в качестве меры пресечения - арест. Следствие продолжается. Если его признают виновным, то ему грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 10 до 22 лет, с пробационным надзором на три года.

Как сообщалось ранее, под Дагдой в результате нападения ранен 22-летний Эрикс Приеде — Мистер Симпатия конкурса Мистер Латвия — 2016. Предположительно огонь по нему из охотничьего ружья открыл владелец усадьбы, которую братья Приеде в законном порядке купили на аукционе, проведенном судебным исполнителем, сообщает портал Rus.delfi.lv. Как рассказала порталу невеста Эрика — Сидния — эти драматические события разворачивались вечером 14 апреля.

"Эрик и Марис купили с аукциона недвижимость — усадьбу Крумини в волости Андзелю Дагденского края. Накануне Пасхи они приехали туда, чтобы поговорить с хозяином — Гунтаром — и предложить ему сложить и перевезти вещи. Тот от помощи отказался, а братья поселились в бане на территории усадьбы. На третий день, 14 апреля, когда Эрик и Марис находились как раз в бане, они услышали, что кто-то приближается к их жилищу. Когда открыли дверь, то последовал выстрел", — рассказала Сидния.

Сначала из охотничьего ружья выстрелили солью в плечо брату Эрика — Марису.Второй выстрел был произведен в Эрика уже патроном ,наполненным дробью. Мужчины бросились наутек в сторону соседей, однако нападавший продолжил стрелять. Эрику Приеде второй заряд дроби попал в спину, пробив легкие. Мужчина потерял сознание.

"Стрелявший фактически изрешетил ему легкие. "Скорая" отвезла Эрика, который находился в тот момент в тяжелом состоянии, в Резекненскую больницу. Там он пролежал пять дней, а затем его перевезли в специализированную клинику в Сауриеши, чтобы прооперировать легкие. В четверг ему провели первую операцию, чтобы убрать часть дроби. Сейчас он все еще в тяжелом состоянии. Ему предстоит еще одна операция", — пояснила Сидния.

Что же касается владельца усадьбы, то сразу же после стрельбы он забаррикадировался в доме. Полиция приехала на место происшествия примерно спустя два часа. Подозреваемого задержали, однако, как отмечает Синдия, есть вероятность, что его освободят из-под ареста под залог.

Комментарии 6
я вам33 минуты назад
У мужика дом отобрали и на улицу выставили.
Мой дом-моя крепость,это не про Латвию.
Тут это твоё, пока ты можешь за это платить налоги.Если не можешь, то на улицу.
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Крик44 минуты назад
Да, пожизненный срок есть. У меня бывшая жена на пожизненном сидит - троих детей сбила по пьяне. Понять бы, почему владелец дома так себя повёл, что начал стрелять из ружья. Ведь нет дыма без огня. Может ребята угрожать ему начали или до жены/детей домогались. А может и в правду что-то с психикой.
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я вам1 час назад
А что в Латвии за попытку дают уже пожизненное?
Что за бред пишите?
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