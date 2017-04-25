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21 апреля в Рижскую муниципальную полицию поступил звонок от очевидцы, которая заметила на одной из улиц Агенскалнса, мужчину в состоянии алкогольного опьянения с маленьким ребенком. Пьяный мужчина посадил ребенка в такси и ушел в другом направлении. Об этом сообщает портал kasjauns.lv.

Очевидица утверждает, что мужчина вышел из квартиры, из которой постоянно раздаются шум и скандалы. Прибыв на место, полицейские позвонили в указанную квартиру. Дверь открыл мужчина, который не стал пускать полицейского внутрь, а попросил его подождать на лестничной клетке, пока он принесет документы, удостоверяющие его личность.

По словам полицейского спустя две минуты раздался сильный шум, после которого он решил войти в квартиру, чтобы убедиться, что никто не пострадал. Оказалось, что мужчина, открывавший дверь полицейскому, сбежал через окно первого этажа.

"Квартира была неприятного вида, стоял сильный запах мочи, а на полу валялись окурки и остатки еды. В одной из комнат на полу спал мужчина с пробитым носом, а рядом на кровати лежали еще один мужчина и женщина изрядно пьяные", - рассказал полицейский.

Женщина подтвердила информацию о том, что мальчик, которого посадили в такси - ее сын. Больше мать пояснить ничего не смогла, так как ее речь была несвязной и непонятной. Оба мужчины отказались комментировать ситуацию, отметив, что женщину они не знают.

Сотрудники полиции нашли ребенка, после чего вместе с нетрезвой матерью доставили в дежурный отдел. В организме женщины было обнаружено 3,75 промилле алкоголя. Трехлетний мальчик был передан бабушке.

Возбуждено административное дело о неисполнении родительских обязанностей. Об инциденте был также проинформирован Сиротский суд.

Фото/Valsts policija