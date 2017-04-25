Происшествия |

В тире Спортивного центра Огрского края произошел трагический случай – девушка 1995 года рождения совершила самоубийство. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на местное СМИ OgreNet.

Информацию о том, что в помещении тира произошло самоубийство, подтвердила также Госполиция.

«По неофициальной информации, после прослушивания инструктажа и совершения нескольких выстрелов по цели посетительница тира развернула ствол оружия в свою сторону и выстрелила», - пишет OgreNet.

Полиция пока не предоставляет никаких комментариев.