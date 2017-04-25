В Огре молодая девушка совершила самоубийство в тире (15)

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Происшествия | 25 апреля 2017 года, 15:42

В тире Спортивного центра Огрского края произошел трагический случай – девушка 1995 года рождения совершила самоубийство. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на местное СМИ OgreNet.

Информацию о том, что в помещении тира произошло самоубийство, подтвердила также Госполиция.

«По неофициальной информации, после прослушивания инструктажа и совершения нескольких выстрелов по цели посетительница тира развернула ствол оружия в свою сторону и выстрелила», - пишет OgreNet.

Полиция пока не предоставляет никаких комментариев.

Комментарии 15
Тимурик1 час назад
Очень Грубо!
Не стоит так...
Не думается мне что мы имеем право её осуждать.
Видимо она была совсем на грани...
да,работника тоже жалко...
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Валерия Мадам42 минуты назад
соболезную родным и близким
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Eva Gra30 минут назад
Довели....
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