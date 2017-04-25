В Огре молодая девушка совершила самоубийство в тире (15)
Происшествия | 25 апреля 2017 года, 15:42
В тире Спортивного центра Огрского края произошел трагический случай – девушка 1995 года рождения совершила самоубийство. Об этом сообщает Skaties.lv со ссылкой на местное СМИ OgreNet.
Информацию о том, что в помещении тира произошло самоубийство, подтвердила также Госполиция.
«По неофициальной информации, после прослушивания инструктажа и совершения нескольких выстрелов по цели посетительница тира развернула ствол оружия в свою сторону и выстрелила», - пишет OgreNet.
Полиция пока не предоставляет никаких комментариев.
Не стоит так...
Не думается мне что мы имеем право её осуждать.
Видимо она была совсем на грани...
да,работника тоже жалко...