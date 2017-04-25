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Разыскивается 23-летний житель Екабпилса Райвис Терентьев, который пропал 21 апреля 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Bezvests.lv.

"23-летний житель Екабпилса Райвис Терентьев пропал 21 апреля 2017 года около 20:30. По информации родных, в день пропажи, 21 апреля, он приехал домой на такси, быстро забежал в квартиру, переоделся, что-то схватил и забрал с собой и на том же такси уехал. По всей видимости, куда-то очень спешил. С собой забрал кошелек с паспортом, ID карту, белые права, банковские карточки, ключи от машины", - говорится в сообщении.

Приметы Райвиса: рост выше 180 см, худой.

Был одет в темно-коричневую куртку и черные джинсы. Черные длинные волосы завязаны в хвост или заплетены в косу, виски выбриты. Под нижней губой два пирсинга, на шее — с двух сторон — татуировки Dian и Lucky, борода и зеленые глаза. Иногда прихрамывает.