Происшествия |

59-летняя рижанка Светлана Бондаренко, страдающая болезнью Альцгеймера в тяжелой стадии, сегодня, 25 апреля, вышла из дома в Риге (микрорайон Агенскалнс) в районе улицы Марупес и, судя по всему, заблудилась,пишет Bezvests.lv. Женщина до сих пор в свой пансионат не вернулась и дочь опасается за ее здоровье и жизнь.

Женщина из-за болезни неспособна ясно мыслить, ориентироваться в пространстве, затрудняется назвать свое имя и адрес.

ПРИМЕТЫ: Выскочила из дома легко одетой, в розово-фиолетовой кофточке, темно-серых брюках и домашних тапочках.

Просьба ко всем, кто видел женщину или знает, где она находится, срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.