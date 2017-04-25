Происшествия |

59-летняя рижанка Светлана Бондаренко, пропавшая сегодня днем, 25 апреля, в Риге (микрорайон Агенскалнс) в районе улицы Марупес найдена в 20:30 совсем в другом районе Риги, на улице Маскавас, сообщает Bezvests.lv

Ее обнаружили полицейские и доставили к месту проживания в Агенскалнский пансионат.

Всем, кто откликнулся на зов о помощи, огромное спасибо!

Напомним, женщина, страдающая болезнью Альцгеймера в тяжелой стадии, судя по всему, вышла из пансионата и заблудилась. Женщина из-за болезни неспособна ясно мыслить, ориентироваться в пространстве, затрудняется назвать свое имя и адрес.

Добровольцы Bezvests.lv в составе небольшой группы оперативно выехали в рижский микрорайон Агенскалнс после 19:00. Директор пансионата и дочь пропавшей уже какое-то время обыскивали близлежащие окрестности в районе улицы Марупес.

В поисковом мероприятии приняли участие кинологи bezvests.lv Лайла и Гунтис Скроделисы с собакой Доре, кинолог Раса Буша с собакой Арон, руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский, добровольцы Александр Гор (Богданов), Ольга Ушакова, Юлия Воронина, Элина Степиня, Гита Балтуша, Роман, Евгений Корсунь, Антон Шишко, Виктория Мельникова, Мартыньш Кенгис.

Добровольцы тщательно обследовали окрестности Агенскалнса, парк Аркадия, парк в районе пруда Марас, улицу Марупес и другие направления. Пропавшую женщину обнаружить не удалось.

Примечательно, что поисковая собака Доре все-таки обнаружила пропавшую женщину - "нашла" ее по запаху в момент, когда пропавшая Светлана уже выходила из полицейской машины.

Всем большое спасибо за помощь в поисках и оперативную реакцию!

После поискового мероприятия кинологи Bezvests.lv провели в Агенскалнсе специальную тренировку для собак.