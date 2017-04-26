Турист оголился в Старой Риге и тут же получил штраф в 100 евро (3)

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Происшествия | 26 апреля 2017 года, 07:23

24 апреля около 4 часов утра сотрудники городского центра видеонаблюдения Рижского муниципальной полиции увидели, как некий молодой человек на улице Аудею, раз пять снял штаны и оголил "пятую точку".

На место был отправлен находившийся поблизости экипаж полиции, который и задержал хулигана.

В ходе разговора выяснилось, что он вместе с друзьями наслышан о хороших отзывах о Риге и решил приехать сюда на отдых. Гражданин Бельгии свою вину не отрицал и пояснил, что будучи пьяным хотел таким образом развлечь своих друзей, поэтому и оголялся.

На мужчину составлен административный протокол о мелком хулиганстве и применен штраф в размере 100 евро.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда иностранный турист оголяет зад в публичном месте в Риге.

Комментарии 3
eiroskeptiki.lv1 час назад
Я же говорю - аномальная зона. Оно и понятно, - столько всякой бесовщины происходит возле Милды, и такие отродья возле неё шабашат, что и не удивительно.
Мы-то уже привыкли, а иностранцев колбасит....что-то им страстно нашёптывает "сними-и-и штаны".
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Олеся Ми1 час назад
именно там мы все сидим)
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Свидетель1 час назад
А квитанцию штрафа на 100 евро на задницу приклеили!
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