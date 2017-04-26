Происшествия |

24 апреля около 4 часов утра сотрудники городского центра видеонаблюдения Рижского муниципальной полиции увидели, как некий молодой человек на улице Аудею, раз пять снял штаны и оголил "пятую точку".

На место был отправлен находившийся поблизости экипаж полиции, который и задержал хулигана.

В ходе разговора выяснилось, что он вместе с друзьями наслышан о хороших отзывах о Риге и решил приехать сюда на отдых. Гражданин Бельгии свою вину не отрицал и пояснил, что будучи пьяным хотел таким образом развлечь своих друзей, поэтому и оголялся.

На мужчину составлен административный протокол о мелком хулиганстве и применен штраф в размере 100 евро.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда иностранный турист оголяет зад в публичном месте в Риге.