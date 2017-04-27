Происшествия |

С утра в Риге, на кругу Мукусалас, погибла женщина, пишет nra.lv. Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, вызов на место происшествия был получен в 8.44.

Лежащую на земле женщину заметили несколько прохожих, которые и вызвали медиков. На место ЧП выехали две бригады скорой помощи, спасти женщину не удалось.

Как позже радио Baltkom сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, женщине стало плохо, медики пытались ее реанимировать, но не смогли. Более подробная информация не распространяется.

фото: скриншот с видео