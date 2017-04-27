Происшествия |

В редакцию журнала KLUBS поступили сигналы о том, что от имени издания действуют мошенники, которые обращаются к девушкам с предложением прислать свои фотографии и видеоролики. Об этом журнал сообщает на своей странице в Facebook.

«По информации редакции, подобные предложения отсылаются с профиля Зане Пертники-Громовой, который, как нам известно, недавно был взломан», - указывают в журнале.

Редакция KLUBS подчеркивает, что журнал не нанимал ни одного человека для того, чтобы тот был посредником в поиске фотомоделей и не несет ответственность за действия людей, с которыми связываются мошенники.

«Обращаем внимание, что информация о всех мероприятиях журнала KLUBS публикуется исключительно в журнале, на странице издательства и на официальных страницах журнала в соцсетях», - пишет журнал.