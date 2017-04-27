Происшествия |

Сегодня вечером в Риге было обворовано 45 почтовое отделение, сообщила представитель Latvijas Pasts Гундега Варпа.

Нападение произошло после 18-ти часов в 45 отделении, которое находится на Катрина Дамбис,22. Были похищены деньги, находившиеся в одной из касс. Во время инцидента никто не пострадал.

Варпа указала, что в момент ограбления в отделении находились несколько человек, но, к счастью, никто не пострадал. Других подробностей она не сообщила.

Варпа указала, что работники почты действовали в чрезвычайной ситуации строго по инструкции, нажав кнопку по вызову охраны и Госполиции, которая оперативно прибыла на место происшествия. К тому моменту грабители уже скрылись.

Представитель почты высказала благодарность работникам за оперативную реакцию.

На месте происшествия работает Госполиция.

Представитель полиции Симона Гравите рассказала, что вероятный грабитель или грабители пока не задержаны. Обстоятельства ЧП выясняются.