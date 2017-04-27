В Риге совершено ограбление почтового отделения (1)

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Происшествия | 27 апреля 2017 года, 21:35

Сегодня вечером в Риге было обворовано 45 почтовое отделение, сообщила представитель Latvijas Pasts Гундега Варпа.

Нападение произошло после 18-ти часов в 45 отделении, которое находится на Катрина Дамбис,22. Были похищены деньги, находившиеся в одной из касс. Во время инцидента никто не пострадал.

Варпа указала, что в момент ограбления в отделении находились несколько человек, но, к счастью, никто не пострадал. Других подробностей она не сообщила.

Варпа указала, что работники почты действовали в чрезвычайной ситуации строго по инструкции, нажав кнопку по вызову охраны и Госполиции, которая оперативно прибыла на место происшествия. К тому моменту грабители уже скрылись.

Представитель почты высказала благодарность работникам за оперативную реакцию.

На месте происшествия работает Госполиция.

Представитель полиции Симона Гравите рассказала, что вероятный грабитель или грабители пока не задержаны. Обстоятельства ЧП выясняются.

Комментарии 1
Крик13 минуты назад
А Я как раз смотрю фильм «Налётчики», тоже про ограбление. И даже не знаю - посочувствовать работникам и кричать о Том, что грабить не хорошо; или же порадоваться за грабителей и пожелать Им грамотно замести следы. Даже интересно, что Они сейчас чувствуют? Море адреналина в крови, спать не хочется. Наверное, думают о Том, Где бы залечь на дно. Может уже сели в автобус и сняли квартиру в другом городе. Хотя, если сумма была не большой, то особо и радоваться нечему. Можно оплатить какие-нибудь счета, набить холодильник и завтра опять ехать на обычную работу на обычном транспорте, только уже не «зайцем».
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