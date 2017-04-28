Происшествия |

Фото/скриншот/LNT

В Айзпуте во время строительных работ была найдена закопанная под сгоревшей постройкой автомашина, а в ней - тело пропавшего 17 лет назад при невыясненных обстоятельствах мужчины, сообщает передача "Degpunktā".

В 2000 году исчез хорошо известный в городе бизнесмен Айгарс Зикманис. Газета "Kurzemes Vārds" тогда писала, что отец просил помощи в поиске сына 1968 года рождения. Он сообщал, что 21 сентября 2000 года сын выехал на машине Audi Coupe и больше не возвращался.

В городе это исчезновение вызвало много слухов, но мало кто верил, что мужчина просто куда-то уехал, говорится в передаче. Вскоре после пропажи в нескольких километрах от Айзпуте сгорел сарай его друга, но никто тогда не связал эти два события.

Сгоревшая постройка простояла все эти годы заброшенной, и вот теперь во время строительных работ под остатками сгоревшего сарая была найдена отчасти закопанная машина Зикманиса, а в ней останки человека с отверстием в черепе. Позже была обнаружена и пуля.

Бизнесмена опознали по одежде и дорогой обуви, которая, как отмечает передача, до сих пор выглядит, как новая.

Очевидцы утверждают, что место находки свидетельствовало о том, что машину с телом пытались спрятать в большой спешке, на ней остались даже номера.

Местные жители рассказали журналистам, что друзей Зикманиса, которые могут быть связаны с его убийством, не видели в Айзпуте уже много лет.