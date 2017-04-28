Происшествия |

Во второй половине четверга в Риге произошел трагический случай, когда погиб спрыгнувший с Островного моста человек.

Как сообщила Государственная пожарно-спасательная служба, вчера в 14:55 был получен вызов на Островной мост в Риге, где человек спрыгнул в Даугаву. Прибыв на место происшествия, спасатели вместе с сотрудниками муниципальной полиции обследовали указанную территорию и при помощи спасательной лодки в воде было обнаружено тело человека. Медикам лишь осталось констатировать смерть.

Напомним, в среду, 26 апреля, прохожие спасли женщину, которая собиралась прыгнуть в воду на Вантовом мосту.

Как сообщает Рижская муниципальная полиция, камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая перелезла через ограждения и собиралась прыгнуть.

На место ЧП сразу был отправлен экипаж полиции. В это же время один из проезжающих мимо водителей остановился на мосту, подбежал к женщине и не дал ей сорвалась в воду. На помощь пришли еще двое мужчин. Втроем они помогли женщине перебраться обратно на тротуар, где она была в безопасности.

На место прибыли сотрудники муниципальной и Государственной полиции, а также скорая помощь. Так как молодая женщина находилась в сильном эмоциональном потрясении, медики приняли решение о госпитализации.