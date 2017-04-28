Происшествия |

На этой неделе, 27 апреля, полицейским участка полиции Браса удалось найти двухмесячного младенца, которого мать прятала от работников Сиротского суда, сообщает skaties.lv со ссылкой на программу Degpunkta.

Вечером Сиротский суд обратился в Госполицию, чтобы сообщить о семье, попавшей в их поле зрения.

Сотрудникам Сиротского суда, которые проверяли по месту жительства семью, в которой растут два маленьких ребенка – двухмесячная девочка и пятилетний мальчик, мать отказалась предоставлять информацию о месте нахождения младенца. Поэтому было принято решение обратиться в Госполицию.

Полицейские прибыли на место и тут же начали розыск ребенка. Проводя оперативные работы, правоохранительным органам удалось обнаружить ребенка.

Мать гуляла в этот момент на улице, при этом женщина была основательно пьяна. В ходе проверки было установлено что опьянение составляет 3,8 промилле. Ребенок тут же был доставлен в больницу, где была проведена проверка его состояния здоровья.

Сейчас не известно, где находилась девочка в тот момент, когда сотрудники сиротского суда проводили проверку места жительства семьи.

Полиция и Сиротский суд приняли решение забрать из семьи также второго ребенка – мальчика пяти лет. Мальчика доставили в службу социальной защиты.

Стоит отметить, что ни у одного из детей проблем со здоровьем не констатировано.

В отношении женщины 1987 года рождения открыто два административных делопроизводства - о неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, и о употреблении алкоголя в общественном месте. По данным статьям может быть высказано предупреждение или наложен денежный штраф в размере 140 евро.