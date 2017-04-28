Мертвецки пьяная женщина пыталась скрыть детей от Сиротского суда
На этой неделе, 27 апреля, полицейским участка полиции Браса удалось найти двухмесячного младенца, которого мать прятала от работников Сиротского суда, сообщает skaties.lv со ссылкой на программу Degpunkta.
Вечером Сиротский суд обратился в Госполицию, чтобы сообщить о семье, попавшей в их поле зрения.
Сотрудникам Сиротского суда, которые проверяли по месту жительства семью, в которой растут два маленьких ребенка – двухмесячная девочка и пятилетний мальчик, мать отказалась предоставлять информацию о месте нахождения младенца. Поэтому было принято решение обратиться в Госполицию.
Полицейские прибыли на место и тут же начали розыск ребенка. Проводя оперативные работы, правоохранительным органам удалось обнаружить ребенка.
Мать гуляла в этот момент на улице, при этом женщина была основательно пьяна. В ходе проверки было установлено что опьянение составляет 3,8 промилле. Ребенок тут же был доставлен в больницу, где была проведена проверка его состояния здоровья.
Сейчас не известно, где находилась девочка в тот момент, когда сотрудники сиротского суда проводили проверку места жительства семьи.
Полиция и Сиротский суд приняли решение забрать из семьи также второго ребенка – мальчика пяти лет. Мальчика доставили в службу социальной защиты.
Стоит отметить, что ни у одного из детей проблем со здоровьем не констатировано.
В отношении женщины 1987 года рождения открыто два административных делопроизводства - о неисполнении обязанностей по уходу за ребенком, и о употреблении алкоголя в общественном месте. По данным статьям может быть высказано предупреждение или наложен денежный штраф в размере 140 евро.