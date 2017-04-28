Происшествия |

21 апреля в дежурную часть Рижской муниципальной полиции обратился встревоженный мужчина, который рассказал, что в одной из квартир в его доме уже более суток жалобно мяукает кошка.

Полицейские отправились по указанному адресу – за дверью раздавалась отчаянное мяуканье. На звонки никто не реагировал.

Опрошенные соседи рассказали, что в этой квартире живет семья с двумя детьми и кошкой, предположительно беременной. В последний месяц жильцов никто не видел, никаких звуков, кроме жалобного мяуканья не было слышно.

Вскоре прибыл владелец квартиры, который рассказал, что сдавал жилье одной семье. Несколько дней назад он пытался дозвониться до арендаторов, но безрезультатно. Мужчина взломал замок, чтобы убедится, что с кошкой все в порядке.

В квартире, под диваном, сидела черная кошка. У нее не было ни воды, ни еды, а лоток был настолько переполнен, что кошка стала использовать в качестве туалета вещи, оставленные ее хозяевами. То, что животное давно не питалось, подтвердилось, когда полицейский нашел пакетик сухого корма и насыпал немного в миску – кошка буквально проглотила еду.

Хозяин квартиры был поражен состоянием жилья и сказал, что заботу о кошке взять на себя не может.

С учетом информации о возможной беременности кошки, полицейские приняли решение отвезти ее в клинику “Dr. Beinerts”.