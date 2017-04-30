Происшествия |

Вчера, в субботу, 29 апреля, в одном из столичных кинотеатров из-за внезапного ухудшения состояния здоровья умер 64-летний гражданин Германии.

Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, вызванные в кинотеатр медики пытались реанимировать мужчину, но безрезультатно.

В отделе общественных отношений Государственной полиции сообщили, что у гражданина Германии не было признаков насильственной смерти. Ее причины будут установлены в ходе экспертизы.