В рижском кинотеатре умер гражданин Германии
Происшествия | 30 апреля 2017 года, 12:25
Вчера, в субботу, 29 апреля, в одном из столичных кинотеатров из-за внезапного ухудшения состояния здоровья умер 64-летний гражданин Германии.
Как сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Инга Витола, вызванные в кинотеатр медики пытались реанимировать мужчину, но безрезультатно.
В отделе общественных отношений Государственной полиции сообщили, что у гражданина Германии не было признаков насильственной смерти. Ее причины будут установлены в ходе экспертизы.