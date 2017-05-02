Происшествия |

На прошедших выходных турист из России, находившийся под воздействием алкоголя, в Старой Риге угрожал латвийским полицейским ракетным ударом. Об этом сообщает Skaties.lv.

В течение последних дней стражам порядка не раз пришлось столкнуться с туристами, которые "перебрали", отмечает портал. Так, вчера днем в центре Старой Риги был задержан гражданин России, который после употребления алкоголя стал вести себя агрессивно.

По прибытию на место вызова, несмотря на ругань мужчины, полицейским удалось вывести туриста на улицу, где он обрушился на сотрудников полиции с новыми оскорблениями.

"Убери руки, дебил! Сейчас (мат) тебе разобью! Скоро наши ракеты закроют вашу (мат)!", - кричал мужчина при задержании.

После того, как мужчина понял, что полицейские его не отпустят, он стал жаловаться и даже притворился, что теряет сознание, сообщает Skaties. На место происшествия были вызваны медики. Несмотря на то, что они приняли решение доставить мужчину в больницу, это не освободило его от ответственности за свое поведение.