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Реклама на остановках общественного транспорта в Риге может навредить здоровью. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

Рижанка Лига около 10 минут ждала транспорт. На протяжении этого времени она ощущала специфический аромат, который исходил от рекламы смягчителя белья, расположенной на остановке. Впоследствии Лига почувствовала себя плохо, рассказывает программа.

Раздражение дыхательных путей от аромата было настолько серьезным, что девушку доставили в больницу с обострением бронхиальной астмы. Она возмущена тем, что на остановке разместили рекламу, распространяющую особый аромат.

Представители продукта, который рекламируется на остановках, между тем, заявили, что аллергию может вызвать что угодно, в том числе пыль и пыльца цветов. Реклама смягчителя является нестандартной, ее используют везде в мире и ее размещение необходимо согласовывать. Если кто-то страдает от астмы или имеет наклонность к подобным заболеваниям - не следует стоять рядом с источниками специфических ароматов, указали в компании.

Лига утверждает, что приступ астмы был вызван именно рекламой на остановке.

В Рижской думе, между тем, сообщили, что размещению рекламы на остановке был дан зеленый свет, однако информации о том, был ли согласован конкретный аромат, в самоуправлении нет. Кроме того, это первый случай, когда рижане сообщают о том, что из-за аромата на улице они попадают в больницу. В дальнейшем это будет учитываться при выдаче разрешений, заявили в Рижской думе.