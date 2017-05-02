Реклама с запахом вызвала у рижанки приступ астмы (29)

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Происшествия | 2 мая 2017 года, 10:59

Реклама на остановках общественного транспорта в Риге может навредить здоровью. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

Рижанка Лига около 10 минут ждала транспорт. На протяжении этого времени она ощущала специфический аромат, который исходил от рекламы смягчителя белья, расположенной на остановке. Впоследствии Лига почувствовала себя плохо, рассказывает программа.

Раздражение дыхательных путей от аромата было настолько серьезным, что девушку доставили в больницу с обострением бронхиальной астмы. Она возмущена тем, что на остановке разместили рекламу, распространяющую особый аромат.

Представители продукта, который рекламируется на остановках, между тем, заявили, что аллергию может вызвать что угодно, в том числе пыль и пыльца цветов. Реклама смягчителя является нестандартной, ее используют везде в мире и ее размещение необходимо согласовывать. Если кто-то страдает от астмы или имеет наклонность к подобным заболеваниям - не следует стоять рядом с источниками специфических ароматов, указали в компании.

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Лига утверждает, что приступ астмы был вызван именно рекламой на остановке.

В Рижской думе, между тем, сообщили, что размещению рекламы на остановке был дан зеленый свет, однако информации о том, был ли согласован конкретный аромат, в самоуправлении нет. Кроме того, это первый случай, когда рижане сообщают о том, что из-за аромата на улице они попадают в больницу. В дальнейшем это будет учитываться при выдаче разрешений, заявили в Рижской думе.

Комментарии 29
eiroskeptiki.lv3 часа назад
У меня уже на всякую рекламу тошнота и стресс. Когда я слышу про матрас Дормео, мне хочется разорвать его на куски, сжечь и развеять по ветру!
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Alex3 часа назад
Объяснение более чем понятное.Нефиг стоять на остановке,если у тебя слабое здоровье.Остановки у нас для РЕКЛАМЫ ,а не для людей!Мани,мани,мани....
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Кристина3 часа назад
А если мне запах не нравится, я должна стоять и нюхать, оожидая транспорт? Какая-то принудительная реклама. Советую рекламодателям переместить свою "ароматную" рекламу в другое место, где люди просто ппоходят мимо, а не задерживаются. У многих аллергия на подобные запахи, например у моей мамы. Она моментально начинает чихать, находясь в отделе бытовой химии или в парфюмерном отделе.
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