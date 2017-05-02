Происшествия |

В субботу 29 апреля вскоре после полуночи сотрудники Рижской муниципальной полиции получили вызов в один из дворов на улице А. Чака. Звонивший был недоволен компанией, которая шумела и мешала людям спать.

Прибывшие на место полицейские встретили молодых людей, многие из которых были пьяны. Подростки рассказали, что вместе с друзьями отдыхают в бане неподалеку и не отрицали, что половина их компании – несовершеннолетние.

Когда полицейские зашли в баню, встретили там подростка, который был настолько пьян, что уснул там, где стоял. С учетом того, что на вечеринке было несколько десятков молодых людей, на место вызвали еще два экипажа. Всех проинформировали, что все совершеннолетние и те, кто старше 16 и трезв, могут быть свободны. После этого уведомления сотрудники полиции проверили содержание алкоголя в крови и документы, и около половины молодых людей ушли.

В общей сложности на вечеринке было 33 несовершеннолетних, десять из которых употребляли алкоголь. Двое напились так, что их пришлось отвезти в больницу, а остальным составлены протоколы. Среди нетрезвых была и 12-летняя девочка.

Все не достигшие 16-летия подростки переданы родителями.

С учетом огромного количества нетрезвой молодежи, за этой баней будут вести усиленный контроль.