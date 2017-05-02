Происшествия |

Во вторник, 2 мая, неустановленные пока преступники пытались взорвать автомобиль главы компании DAUTKOM Елены Панкевич: бандиты бросили во двор дома банку с зажигательной смесью, пишет портал grani.lv.

Банка не долетела до автомобиля – ударившись о бордюр, она взорвалась буквально в метре от машины. Тем не менее вспыхнувший огонь повредил заднее крыло и колесо автомобиля.

Как сообщила полиция, данный случай зарегистрирован и будет начат уголовный процесс. Более подробные комментарии правоохранительные органы пока не предоставляют.

Трудно сказать, какую конкретно цель преследовали преступники, пишет портал. Но нельзя исключать, что это была попытка не просто поджечь автомобиль, отмечает издание. Если бы машина взорвалась, то пламя, без сомнений, перекинулось бы на дом, в котором находилась не только сама хозяйка, но и ее две маленькие дочки.

Как сообщает Grani.lv, владелица медиа группы она неугодна некоторым политикам, рвущимся к власти в городе. И Даугавпилс такое уже не раз проходил. Но если в начале 2000-х политические конкуренты просто поливали друг друга помоями, то в 2010 году дошло до убийства: в арке, рядом со стоматологической поликлиникой, был застрелен издатель газеты «Миллион» и вице-мэр Даугавпилсской думы Григорий Немцов. Это убийство до сих пор не раскрыто.