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Государственная полиция по подозрению в трех ограблениях задержала мужчину 1979 года рождения.

Имеющаяся в распоряжении правоохранительных органов информация свидетельствует о том, что этот человек, возможно, в апреле ограбил два ломбарда, а также почтовое отделение, произошедшее на прошлой неделе.

14 и 22 апреля были ограблены два ломбарда, которые находятся в центре Риги и на Тейке.

В обоих случаях в ломбард вошел мужчина и достал оружие, пригрозив сотрудникам, он обчистил кассовые аппараты.

Из ломбардов были похищены в общей сложности 2000 евро.

В свою очередь, 28 апреля в Риге на ул. Катринас дамбис, 22 в районе Петерсала в результате вооруженного нападения в 45-м почтовом отделении было похищено около 280 евро. Как рассказали в полиции, в 18.20 в почтовое отделение вошел мужчина и дважды выстрелил в воздух из похожего на огнестрельное оружие предмета, после чего подбежал к кассовому аппарату и забрал находившиеся там деньги - примерно 280 евро. Затем мужчина скрылся.

Правоохранительные органы, проведя оперативные мероприятия, выяснили, что мужчина 1979 года рождения, возможно, связан со всеми тремя преступлениями. Установив место проживания мужчины, полицейские 30 апреля задержали его в Риге. При задержании у него было обнаружено газовое оружие, которое, скорее всего, использовалось при ограблениях.

Начат уголовный процесс, ведется расследование. Сегодня, 2 мая, суд выдал санкцию на арест подозреваемого.