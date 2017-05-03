Учительница заставила детей перебегать дорогу перед троллейбусом (5)

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Происшествия | 3 мая 2017 года, 11:00

22 апреля, около 14:45 сотрудники Государственной полиции зафиксировали существенное нарушение правил дорожного движения (ПДД) на Бульваре Райниса.

Как свидетельствуют кадры видео, опубликованного полицией, некая учительница с группой детей решила пересечь дорогу в неположенном месте, подвергая жизни подопечных реальной опасности.

Как пишет NRA, на данной улице имеются три полосы движения, а в 30 метрах от места происшествия находится регулируемый пешеходный переход.

Увидев происходящее, патрулировавшие полицейские немедленно направились к учительнице. Констатировав, что на женщину ранее не налагались штрафы, сотрудники полиции решили выписать лишь предупреждение.

По словам стражей порядка, женщина мешала заполнению протокола, не признавала нарушения, не выказала никакого сожаления и вовсе высказывала саркастические комментарии.

Фото: скриншот видео

Комментарии 5
Ъ2 часа назад
Это не учительница а ебанашка,хорошо что не случилось беды,чему она детей может научить если пренебрегает элементарными мерами безопасности,потом эти дети когда одни будут так же попрутся через дорогу прямо под колеса машин.
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varbut.com2 часа назад
Из будущих комментариев местных нытиков

Тётку достало отношение к ней с стороны проклятого фашисткого правительства.

А так. ДУРА!
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varbut.com31 минуту назад
У некоторых тут, как с стороны заметно, именно оно и виновато. Как в их личных проблемах. В частности. Так и в остальном. В общем.

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