Происшествия |

22 апреля, около 14:45 сотрудники Государственной полиции зафиксировали существенное нарушение правил дорожного движения (ПДД) на Бульваре Райниса.

Как свидетельствуют кадры видео, опубликованного полицией, некая учительница с группой детей решила пересечь дорогу в неположенном месте, подвергая жизни подопечных реальной опасности.

Как пишет NRA, на данной улице имеются три полосы движения, а в 30 метрах от места происшествия находится регулируемый пешеходный переход.

Увидев происходящее, патрулировавшие полицейские немедленно направились к учительнице. Констатировав, что на женщину ранее не налагались штрафы, сотрудники полиции решили выписать лишь предупреждение.

По словам стражей порядка, женщина мешала заполнению протокола, не признавала нарушения, не выказала никакого сожаления и вовсе высказывала саркастические комментарии.

Фото: скриншот видео