Учительница заставила детей перебегать дорогу перед троллейбусом (5)
22 апреля, около 14:45 сотрудники Государственной полиции зафиксировали существенное нарушение правил дорожного движения (ПДД) на Бульваре Райниса.
Как свидетельствуют кадры видео, опубликованного полицией, некая учительница с группой детей решила пересечь дорогу в неположенном месте, подвергая жизни подопечных реальной опасности.
Как пишет NRA, на данной улице имеются три полосы движения, а в 30 метрах от места происшествия находится регулируемый пешеходный переход.
Увидев происходящее, патрулировавшие полицейские немедленно направились к учительнице. Констатировав, что на женщину ранее не налагались штрафы, сотрудники полиции решили выписать лишь предупреждение.
По словам стражей порядка, женщина мешала заполнению протокола, не признавала нарушения, не выказала никакого сожаления и вовсе высказывала саркастические комментарии.
Фото: скриншот видео
Тётку достало отношение к ней с стороны проклятого фашисткого правительства.
А так. ДУРА!