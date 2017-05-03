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Во время прошедших выходных посетители Рижского зоопарка закормили новорожденного ягненка. Об этом в эфире телеканала LTV7 рассказал представитель зоопарка Марис Лиелкалнс, пишет nra.lv.

Как отмечает телеканал, погибшему ягненку было всего несколько дней от роду. В этом возрасте животное должно употреблять только молоко матери, однако посетители зоосада бросили через ограду, где находился ягненок, так много хлеба, что он переел и погиб.

Как отметил Лиелкалнс, подобные случаи происходят в зоопарке нечасто, однако в последнее время их стало больше. По словам представителя зоопарка, по-прежнему есть люди, которые игнорируют таблички с предупреждением о том, что животных кормить запрещено.