Посетители Рижского зоопарка насмерть закормили ягненка (9)
Происшествия | 3 мая 2017 года, 12:26
Во время прошедших выходных посетители Рижского зоопарка закормили новорожденного ягненка. Об этом в эфире телеканала LTV7 рассказал представитель зоопарка Марис Лиелкалнс, пишет nra.lv.
Как отмечает телеканал, погибшему ягненку было всего несколько дней от роду. В этом возрасте животное должно употреблять только молоко матери, однако посетители зоосада бросили через ограду, где находился ягненок, так много хлеба, что он переел и погиб.
Как отметил Лиелкалнс, подобные случаи происходят в зоопарке нечасто, однако в последнее время их стало больше. По словам представителя зоопарка, по-прежнему есть люди, которые игнорируют таблички с предупреждением о том, что животных кормить запрещено.
Сделайте штраф - 500 евро и сразу передумают кормить. Наш народ только угрозы понимает.
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Какие-то идиоты!!! Вон идите на речку лебедей хлебом кормите, или есть разные мелкие зоосады в которых разрешается подкармливать животных. Берегите наш зоопарк, в нём и так мало зверюшек и все жалко выглядят, а люди ещё и дальше добивают их...
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Ну как бы птиц тоже не желательно кормить хлебом...
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