Происшествия |

На звероферме Baltic Devon Mink находящейся в Иецавском крае, в ночь на среду, 3 мая некие злоумышленники открыли 400 клеток, в результате чего на волю сбежали около 100 норок, большая часть из которых уже найдена. В клетках находились в основном взрослые норки, которые выкармливали малышей, или находились в ожидании потомства.

Стоит добавить, что за последние недели это уже второе такого рода преступление, совершенное на звероферме.

На место ЧП была вызвана полиция, которая занимается расследованием.

Член правления Латвийской ассоциации звероводства Сандра Вилциня указала, что такие действия не допустимы, так как малыши, которые остались в клетках не могут самостоятельно сохранить тепло. Выпустив из клеток мам норок, животным лишь наносится вред. В связи с чем, у таких действий нет логики и они нежелательны с точки зрения защиты животных.

Как сообщал портал Mixnews, в ночь на 29 апреля злоумышленники вторглись на звероферму Gauja AB, причинив предприятию ущерб в размере нескольких тысяч евро, сообщила представитель предприятия Айя Икстена.

Она сообщила, что неизвестные открыли несколько десятков клеток, выпустив норок, а оставшиеся в клетках детеныши погибли.

"Если выпустить из клеток мам-норок, погибают не только детеныши, но и сами самки, потому что они не дикие животные. Подобный поступок не спасает животных, наоборот, они погибают", - заявил председатель правления и производственный директор Gauja AB Арнис Вецкактиньш.

Член правления Латвийской ассоциации звероводства Сандра Вилциня отмечает, что в Европе подобные методы среди защитников животных распространены, но в Латвии подобное происходит впервые.

фото Янис Зверс