Происшествия |

Взяв машину матери, 14–летний мальчик, совершил автоаварию в Дрицени.

Как сообщает полиция, 2 мая примерно в 22 часа в участок Резекненской полиции поступила информация о том, что в Дриценской волости Резекненского края, возможно, несовершеннолетнее лицо управляет автомашиной марки Opel.

Чтобы проверить эту информацию, стражи порядка выехали на указанное место, и, преследуя упомянутое транспортное средство, высказали по громкоговорителю просьбу к автоводителю остановиться для проверки документов.

Водитель не подчинился указаниям и увеличил скорость, решив оторваться от преследования. Но парень не справился с управлением авто, съехал в кювет и перевернулся.

Подбежав к машине, полицейские констатировали, что за рулем находится подросток. С места происшествия он был увезен в больницу.

По информации полиции, мальчик 2003 года рождения без разрешения взял автомашину матери и решил на ней покататься.

За такое преступление можно наказать денежным штрафом за агрессивное вождение.