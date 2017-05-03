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В рижском микрорайоне Вецмилгравис появился мужчина, которые пытается заманить в автомашину девочек, свидетельствует запись, опубликованная в Facebook, сообщает портал "Mammām un tētiem.lv".

Портал информирует, что жительница Вецмилгрависа в своем профиле в Facebook разместила предупреждающую запись – ее дочку вчера в Вецмилгрависе пытался заманить в свою машину марки Volkswagen подозрительный мужчина.

"Мужчина не приближался к детям, но, оставив открытые двери, пытался приманить дочь ближе, предложив мороженое и конфеты. Мужчина был одет в одежду, похожую на военную форму, был большого роста. Дочь сразу побежала домой и о произошедшем рассказала родителям", - написала женщина.

В комментариях пользователи соцсети указали, что и другие жители микрорайона зафиксировали такие случаи.