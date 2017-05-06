Происшествия |

В пятницу в одном из крестьянских хозяйств в Стренчском крае при сжигании сухой прошлогодней травы загорелись два сарая, стена бани и крыша погреба и сгорел микроавтобус, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Трава в этом хозяйстве горела на площади в 7000 кв. м.

В прошедшие сутки в Латвии было зарегистрировано 52 пожара, вызванных поджогом сухой травы.

Самый большой по площади такой пожар был зарегистрировано в Елгаве, где в окрестностях ул. Узварас прошлогодняя трава горела на площади 18 га.

В этом году зарегистрировано 1782 вызванных сжиганием сухой травы пожара - 42% всех зарегистрированных в Латвии пожаров.