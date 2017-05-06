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За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Латвии пострадали шесть велосипедистов, свидетельствует информация Государственной полиции.

Все эти ДТП произошли в Риге.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 68 ДТП и 19 пострадавших в ДТП, в том числе шесть велосипедистов и один пешеход.

В Риге зарегистрировано 28, в Курземе - 13, в Латгале - 11, в Видземе - 9, в Земгале - 7 ДТП. 12 из 19 пострадавших получили травмы в произошедших в Риге ДТП.