Удручающая статистика: за сутки в авариях пострадали шесть велосипедистов
Происшествия | 6 мая 2017 года, 14:01
За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Латвии пострадали шесть велосипедистов, свидетельствует информация Государственной полиции.
Все эти ДТП произошли в Риге.
Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 68 ДТП и 19 пострадавших в ДТП, в том числе шесть велосипедистов и один пешеход.
В Риге зарегистрировано 28, в Курземе - 13, в Латгале - 11, в Видземе - 9, в Земгале - 7 ДТП. 12 из 19 пострадавших получили травмы в произошедших в Риге ДТП.